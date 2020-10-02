حقيقة توقع «عائلة سيمبسون» إصابة ترامب بكورونا

عقب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، تصدر عمليات البحث في موقع جوجل بالولايات المتحدة الأمريكية سؤال عما إذا كان مسلسل "سيمبسون" الشهير قد تنبأ بإصابة ترامب بالفيروس.وكان المسلسل قد توقع خلال سنوات عرضه الـ30 أحداثا تحققت في الواقع، مثل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، وكذلك شملت عمليات البحث التأكد من صحة خبر إصابة ترامب وأنه ليس خبرا مفبركا، وفقا للشرق الأوسط.وانتشرت صورة مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها شخصية تشبه ترامب وهي محمولة على نعش.يذكر أن هذه ليست المناسبة الأولى التي تظهر فيها تلك الصورة، فقبل شهرين، انتشرت عبر شبكة الإنترنت عندما قال البعض إن مسلسل «عائلة سيمبسون» تنبأ بموت دونالد ترامب في 27 أغسطس، وهو ما لم يحدث.من جانبه، أكد الصحفى الأمريكى تيلور لورينز، في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السبب وراء انتشار شائعة موت ترامب في هذا التاريخ أن امرأة نشرت في يونيو الماضى مقطع فيديو عبر موقع تيك توك تسخر فيه من نظريات المؤامرة، وقالت إن شيئا مهما سيحدث في 27 أغسطس، ورغم عدم ذكرها الرئيس الأمريكى إلا أنه تم ربط هذا الحدث المرتقب بصورة ترامب المزيفة وهو محمول على نعش.