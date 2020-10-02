استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 838 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في التعاملات المسائية حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية.وتقدم الدستور نشرة يومية لمتابعيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبطا لحركة الأسواق.قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور"، أن عيار ١٨ سجل نحو ٧١٨ جنيهًا، فيما سجل عيار ٢١ نحو ٨٣٨ جنيهًا، وسجل عيار ٢٤ سعر ٩٥٧ جنيها.وسجل سعر الجنيه الذهب نحو ٦٧٠٤ جنيه، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو ١٩١٠ دولار.وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب توتر البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية.