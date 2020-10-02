مصرع طفل اصطدمت به سيارة في الضبعة

لقى طفل في العقد الأول من عمره مصرعه، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة به، بمدينة الضبعة، وتم نقله إلى مستشفى الضبعة المركزي عن طريق سيارة الإسعاف المجهزة.واستقبل المستشفى الطفل فهد مرضى، 10 سنوات، مصابا باشتباه كسر في قاع الجمجمة وكسر في ضلوع الصدر، وتم محاولة إنقاذة ولكن لقى مصرعه عقب وصوله المستشفى.تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.