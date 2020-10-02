أهالى قنا يستعدون لاحتفالية نصر أكتوبر

استعد أهالي محافظة قنا للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي ينطلق مساء اليوم الجمعة في ميدان المحطة في مركز قنا، ويحيه المطرب الشاب محمد رشاد، بحضور جميع فئات أهالي مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.فيما قد حرص عدد من المواطنين بمحافظة قنا على الاستعداد للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بميدان المحطة، حيث تشهد محافظة قنا اليوم في السادسة مساء تنظيم احتفالية للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، التي تقام بميدان المحطة في الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.وتقام الاحتفالية اليوم بميدان المحطة، ضمن احتفالات حزب مستقبل وطن، وبعض الأحزاب السياسية بعيد النصر التي تمكنت فيه القوات المسلحة في خوض الحرب، واسترداد أرض سيناء في معركة 6 أكتوبر المجيدة، فيما شهد الميدان حالة من السيولة المرورية في كل الشوارع العامة وسط انتظام الخدمات الأمنية في القرى.أما الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا فكثفت من تواجدها، وأغلقت الميادين التي تقام فيها الاحتفال وذلك للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.