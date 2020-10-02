شاكوش وعمر كمال يشعلان ليالى لبنان

أحيا الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش منذ ساعات، حفلًا غنائيًا بمدينة جبيل اللبنانية، بعد سلسلة تأجيلات بسبب فيروس كورونا.افتتح الحفل بأغنية "بنت الجيران" وقدم المطربان "عود البطل، ركبت x6"، واختتما بـ"شوكولاتة سايحة"، وسط تدافع الجمهور أمام المسرح لالتقاط الصور التذكارية مع الثنائي.جدير بالذكر أن عمر كمال قدم خلال الحفل وصلة منفردة وغنى "قلبي عشقها" للفنان راغب علامة و"إلعب يالا" لأوكا وأورتيجا.