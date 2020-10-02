«غاز مصر» تنظيم مسيرة حاشدة للاحتفال بانتصارات أكتوبر (صور)

نظمت شركة "غاز مصر" أكبر مسيرة حاشدة للاحتفال بأعياد نصر أكتوبر المجيدة، اليوم الجمعة، يترأسها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكل قيادات الشركة.وتأتي المسيرة تلبية لدعوة النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع اللجان النقابية لشركات البترول المختلفة بتنظيم مسيرات حاشدة للعاملين بشركات البترول تجوب شوارع حي مدينة نصر بالقاهرة احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.وانطلقت مسيرة الاحتفالية من أمام مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الماظة وحتى "المنصة"، وذلك في مشهد مهيب عبر انتماء العاملين بالقطاعات المختلفة لوطنهم والاحتفال بنصر أكتوبر العظيم وما قامت به القوات المسلحة في عام 1973 ودورها العظيم في حماية الوطن واسترداد أراضيه.كما شارك في الاحتفالية المكتب التنفيذي للنقابة للنقابة العامة للعاملين بالبترول وجميع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالشركات المختلفة، كما رفع العاملين أعلام مصر، ونددوا بالإرهاب مع ترديد الأغاني الوطنية.