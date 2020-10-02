مقتل شخص فى حادث إطلاق نار فى كاليفورنيا

أفادت مصادر أمريكية مطلعة، اليوم الجمعة، بوقوع قتيل فى حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا.وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن تلك المصادر، أن شخصا واحدا على الأقل قتل فى إطلاق نار بمنطقة سياحية فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.