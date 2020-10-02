ضبط 7.5 طن أرز ودواجن فاسدة فى كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط 6 أطنان و35 كيلو أرز أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة كفر الشيخ.كما تمكنت حملة مديرية التموين والطب البيطري، ومديرية الصحة، ومجلس مدينة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، من ضبط 1750 كجم دواجن، منها "طن دواجن مجهولة المصدر، 500 كجم دواجن مذبوحة خارج الإشراف الطبي.كما تم ضبط 250 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر للمخالفات المتنوعة، منها محضر نظافة، محضران لشهادات صحية، محضر لاستيلاء مخبز على 450 رغيفًا، محضر عدم إعلان.وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.