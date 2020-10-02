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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تكشف تفاصيل القافلة رقم 198 لشمال سيناء

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:13 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة رقم ١٩٨لمحافظة شمال سيناء المحملة بالسلع لتعزز الأرصدة الاحتياطية في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن القافلة رقم ١٩٨تضمنت ضخ ٥٦ طن سكر تمويني معبأ بسعر ٨ جنيهات ونصف للكيلو، وطرح ١٠٠ طن أرز  بسعر ٨ جنيهات بنسبة كسر ٥٪ وهو من الأنواع عالية الجودة، وطرح ٣٥٠٠ كرتونة جبنة جرين لاند تشمل عبوات نصف كيلو جرام،٣٥٠٠ كرتونة جبنة دومتي تتضمن عبوات نصف كيلو- وربع كيلوجرام، لافتا إلي أن السلع جار تفريغها في مخازن بالعريش وبئر العبد.

وأضاف أن الأرصدة الاحتياطية تكفي لمدة ٣ شهور وباقي السلع لمنظومة التموين مثل المكرونة والدقيق والألبان والجبن لتكفي لمدة شهر ونصف، واصفًا إياها بالآمنة والمستقرة.

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