ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 294 ألفًا
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:54 م
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 294 ألفا و395 حالة، وذلك عقب تسجيل 2673 حالة إصابة جديدة.
وقال المعهد- حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9508 حالات، وذلك عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.
وقال المعهد- حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9508 حالات، وذلك عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.