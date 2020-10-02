«برادا» تعرض أزياءها لموسم ربيع وصيف عام 2021

قدمت دار الاأزياء الفرنسية والعلامة التجارية العالمية "برادا" مجموعتها الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 بتشكيله عكست روح الدار الراقية، وبرزت اللقاء العصري بين التكنولوجيا والإنسان الذي خلق نوع من الحوار بين العنصرين، من خلال تجسيد وجهات النظر بطرق مختلفة.ركزت دار برادا في تصميماتها على إيجاد هذا الإنصهار بين الإنسانية والتكنولوجيا، مع التعريف مجددًا بقيم الدار وأساس وجودها ومعناه، وأتت المجموعة الراقية بتصميماتها المبتكرة والجريئة، عبارة عن مفهوم واضح للموضة واعتبرتها الدار نوع من الانعكاس ورد للفعل للوقت الذي اخترعت فيه.استعانت الدار ببعض العناصر الفريدة والمميزة في تصميماتها لتظهر أن التكنولوجيا باتت عنصر لابد منه في حياتنا، وبالتالي في إنسانيتنا فهذه التكنولوجيا تتجلى من خلال التكرار اللافت لبعض التصميمات ضمن المجموعة وهذا يشير إلى التواجد المستمر للتكنولوجيا برفقة الإنسان في نشاطاته اليومية واعماله.تميزت المجموعة بألوانها الكلاسيكية من أبيض وأسود وبيج، ممزوجة بألوان حيوية كالبرتقالي والزهري والبنفسجي، أما النقوشات فتنوعت بين البولكا دوت والكارو، إلى جانب أشكال الأزهار المتفاوتة الأحجام. ولكن الأبرز هي النقوشات المستوحاة من عالم التكنولوجيا مع التمويجات التي غطت بعض التصميمات بالكامل.وبرزت في هذه المجموعة الملابس الفضفاضة بشكل رئيسي، واعتمدت الدار البساطة بشكل لافت، سواء من حيث اعتماد اللون الأحادي أو النقشة الواحدة للزي الواحد بالإضافة إلى اختيار الأقمشة الملفتة والجاذبة، فتعددت انواعها بين الصوف والساتان والنايلون وغيرها.وقدمت الدار زي أسود متناسق يمزج بين البنطلون والبلوزة مع الكاب الطويل، ويبرز شعار الدار عند اللياقة باللون الأبيض، وإطلالة ملفتة باللون البنفسجي الأحادي البسيط بعيدًا عن التطريزات والنقوشات، حيث نسق البنطلون والبلوزة مع شعار الدار باللونين الابيض والاسود عند اللياقة.وقدمت أيضا تناغم لافت باللونين الأسود والبرتقالي، فقد نسقت التنورة الميدي بقصة كلوش مع البلوزة البرتقالية ذات اللياقة العالية مع الشقوق الدائرية، وفوقها الكنزة المحاكة باللون الرمادي الداكن، وفستان مميز بلونه الزهري الفاتح مع الأطراف البيضاء، مصمم من القماش الساتان اللماع لمزيد من الانوثة اللافتة تجمله عند الجانب الأيسر بعض النقوشات السوداء.