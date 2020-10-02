محمد خليفة يكتب: توك توك الشر يتجول في شوارعنا

حكى لي صديق يسكن أحد الأحياء الشعبية عن مشهد أقسم لي أنه رآه بعينيه، وأنا أشهد لصديقي هذا بالصدق وعدم المبالغة.يقول إنه خرج لأداء أول صلاة جمعة - بعد كورونا - في المسجد الجامع بمنطقته. وإذ به يرى مجموعة من البشر بلغ عددهم نحو الثمانية. أما عن أعمارهم، فهو لا يكاد يحدد متوسط أعمارهم. حيث أخفت لحاهم التي طالت - ربما رغما عنهم - وكذلك علامات من أثر جروح وندبات قديمة توزعت بعشوائية على وجوه معظمهم، أخفت كل ما يمكن أن يشي بعمر أي منهم. لقد ظهروا أكبر من أعمارهم الحقيقية بعشرات السنين. كما أنهم بدوا شعثا غبرا، حتى أنه صديقي ظن لأول وهلة أنهم خرجوا توا من الكهف، بعد سنوات حرموا فيها نعمة الاستحمام.وبسرعة تطلعوا لموكب صغير قادم من بعيد يضم ثلاثة تكاتك. وفي لمح البصر التقى القادم مع المنتظر، ولا يدري صاحبي من منهم كان الأسرع في التحرك نحو الآخر، هل هم المترجلون؟ أم أولئك القادمون من بعيد على صهوة التكاتك؟ لكنه على كل حال بدا لقاء مشتاق يهفو إلى مشتاقة، غير أن اللقاء مر سريعا بغيرعناق، وبدون تبادل قبلات، على عكس ما جرت عليه العادة في مثل تلك اللقاءات بين شباب منطقتنا الشعبية.يضيف صاحبي قائلا: "شد الغموض في هذا اللقاء السريع انتباهي وانتباه غيري من المصلين الذين كانوا في طريقهم للمسجد، إذ سعوا لبيت الله فرحين بأداء فريضة غابت عنهم وغابوا عنها لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا".وأمام ذهول المنظر وغموضه وسرعته، وقد بدا منظرا مخططا أداره أصحاب التكاتك الثلاثة باحترافية. تبادل صديقي النظرات الصامتة مع جيرانه- الذين تأبطوا سجادات الصلاة وعادوا بعد أشهر لارتداء جلابيبهم الناصعة البياض- اتسعت حدقات المارين لرؤية منظر لم يألفوه إلا عبر شاشات السينما، عندما تقدم فيلما يتحدث عن عالم الجريمة المنظمة.لاحظ المارة أن أحد التكاتك الثلاثة انفصل عن الموكب وتقدم بعيدا عن الاثنين الآخرين نحو خمسين مترا ليقف على بعد أمتار قليلة من الميدان الشهير بالمنطقة. ظل الركاب الثلاثة حيث هم داخل التوكتوك، غير أن أعينهم كانت جاحظة تراقب عن كثب كل ما يحدث في الشارع باتجاهيه. في حين حدق سائق التوك توك عبر المرآة على التوكتوكين الآخرين، يراقب ما يحدث فيهما بانتباه شديد جدا.اندفع الثمانية أو التسعة من أولئك المترجلين، أشباه البشر، نحو أحد التوكتوكين. وفي لحظات نزل من التوك توك الآخر ثلة، ممن تحسبهم شبابا، ليشكلوا دائرة أحاطت بالتوك توك الثاني، لا يدري صديقي إن كانت تلك الدائرة تهدف لتوفير الحماية لركاب التوك توك الذي اندفع المترجلون نحوه، أم أنهم تحركوا هذه الحركة الدائرية ليخفوا عن المارة تفاصيل ما كان يحدث داخل التوك توك بين المشردين الذين أحاطوا به وهذين الراكبين اللذين بقيا داخله.بسرعة أخرج المترجلون نقودا دسها راكبا التوك توك في جيوبهما سريعا. في حين كانا يناولان من يمنحهما المال أكياسا بلاستيكية صغيرة، سرعان ما كان يدسها الفرد منهم في جيبه بسرعة، ليتحرك منتشيا مبتعدا عن التوك توك ويخلي مكانه لغيره ليكرر نفس ما حدث. وفي دقيقة أو اثنتين على الأكثر، انفض الجميع من حول التوك توك. ليتحرك بسرعة شديدة تودعه أعين المشترين في سعادة غامرة. وليلحق به التوك توك المرافق له بعد أن قفز ركابه إليه ليركبوه وهو في وضع الحركة.وبعد نحو دقيقتين يتحرك التوك توك الأول الذي اكتفى ركابه بمراقبة الحكاية من البداية وحتى النهاية. وحين اقترب من صديقي رأى داخله رجلا على مشارف الأربعين، غير أنه بدا أحسن حالا من مرافقيه من حيث المظهر والملبس وخاتمه الذهبي الكبير الذي لمع في يده اليسرى التي أمسك بها عصا غليظة، ذات رأس مدببة.مضى هذا الموكب الغريب بسرعة كما جاء، ليضرب معظم من رأوه من المصلين كفا بكف، وليتمتموا بكلمات على شاكلة "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" "ربنا يحفظ أولادنا".. وعندما دخلوا المسجد، وجدوا الخطيب قد أوشك على الجلوس للاستراحة التزاما بتعليمات الأوقاف بتحديد مدة الخطبة بنحو عشر دقائق. فلم يطل الكلام كعادته، ولم يخرج من موضوع إلى آخر يتوه فيهم المصلون.ثم نهض الخطيب من جديد ليكون موضوع خطبته الثانية عن "حكم تناول المخدرات والمفطرات والمسكرات". وللأسف، لم يكن أي من ركاب التكاتك الثلاثة ولا زبائنهم في محيط المسجد فيسمعوا ما جاء على لسان الشيخ. فقد انصرفوا ببضاعتهم بمجرد أن قضوا حاجتهم وباع من باع واشترى من اشترى. غير أن الإمام ظل يخطب في المصلين، الذين لم يكن أي منهم يعرف كنه ما احتوته أكياس أصحاب التكاتك الثلاثة وزبائنهم الذين تحلقوا حولهم سريعا وانصرفوا عنهم سريعا أيضا بعد أن قضوا ما كانوا يسعون إليه.وبعد أداء الصلاة ملتزمين بتعليمات الوقاية التي ألزمت بها الأوقاف عموم المصلين، وعند مطعم الفول والفلافل القريب من المسجد تجمع المصلون في انتظار تجهيز طلباتهم من وجبة الإفطار الشعبية التي عادوا لعادتهم بتناولها بعد صلاة الجمعة. وهناك دار حديثهم حول هذا المشهد الجديد على أهل الحي الشعبي، وسأل بعضهم: كيف خرجت هذه الصراصير من تحت البالوعات لتنشر قذارتها في الحي الذي اشتهر بنظافته رغم فقره؟ وكيف نأمن على أولادنا في منطقة كهذه؟ وهل من دور ينبغي أن نقوم به لنحمي "حينا" من هذا الخطر الذي أصبح قريبا منا ويهدد بيوتنا؟