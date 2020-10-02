غرق طفل بشاطئ سيدي كرير في الإسكندرية

غرق طفل في مياه شاطئ سيدي كرير غرب الإسكندرية، عقب نزوله مياه البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ التي قررها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود حالة غرق بشاطئ سيدي كرير بعد نزوله الشاطئ المغلق ومخالفته التعليمات.انتقل ضباط مباحث القسم، بصحبة قوات الإنقاذ النهرى، وتبين غرق محمود محمد إبراهيم أبو العلا، 16 سنة، من قرية الرابعة أبيس، وتم انتشال الجثة، وتم نقلها للمشرحة تمهيدا لتسليمها لأسرتها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الجثة لذويها.