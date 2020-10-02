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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 4 بحادث مروري في الوادي الجديد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:30 م
حادث مروري
حادث مروري
محمد مهدي
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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرون بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد توفيق، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، و3 مصابين في حادث مروري.

تبين تصادم سيارتين بقرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة فاطمة عبدالمحسن عيد، 49 عامًا، وإصابة كل من مصطفى رمضان آدم، 11 عامًا، ورمضان آدم محمد، 50 عامًا، يوسف عبدالمنعم عبدالصبور، 32 عامًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين والمتوفاة لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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