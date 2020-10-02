مصرع وإصابة 4 بحادث مروري في الوادي الجديد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرون بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد توفيق، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، و3 مصابين في حادث مروري.تبين تصادم سيارتين بقرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة فاطمة عبدالمحسن عيد، 49 عامًا، وإصابة كل من مصطفى رمضان آدم، 11 عامًا، ورمضان آدم محمد، 50 عامًا، يوسف عبدالمنعم عبدالصبور، 32 عامًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.جرى نقل المصابين والمتوفاة لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.