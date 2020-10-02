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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدة وزوجها لقتل إفريقية طعنًا بالعجوزة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:39 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية، داخل مسكنها، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، بالاعتداء عليها بسلاح أبيض.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، ولفها القاتل بملاءة.

كما كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة عن أن ربة منزل وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات واستجوابهما لكشف الدافع وراء ارتكابهما الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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