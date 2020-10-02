في ذكرى ميلادها.. سر إعتزال الفنانة مديحة سالم وارتدائها الحجاب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم الـ76، المولودة في الثاني من أكتوبر عام 1944 بمنطقة الزمالك بالفاهرة، وقدمت عشرات الأعمال الفنية.بدأت مشوارها الفني في السابعة عشرة من عمرها بعد أن قدمها للسينما المخرج محمود ذو الفقار في فيلمى "المراهق الكبير، بلا دموع" عام 1961، وبعدها تعدت الادوار التي كان أبرزها "لصوص لكن ظرفاء، العريس يصل غدًا، حب وكبرياء".شاركت في عدد من المسلسلات منها "القط الأسود، هارب من الأيام، إلا دمعة الحزن، داليا المصرية، الرجل والحصان".في مطلع الثمانينات أعلنت مديحة سالم إعتزالها التمثيل وهي في قمة تألقها، بعد مسلسل "الرجل والحصان، بسبب فساد المناخ الفني على حد قولها، ثم ارتدات الحجاب وتفرغت لأسرتها.