اليابان: لا تعليق على إصابة ترامب بكورونا

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إنه علم بنبأ إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، ولكن الحكومة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على هذه الأنباء، وكذلك على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية عن كاتو قوله إن طبيب ترامب قال إن الزعيم الأمريكي بخير.وأضاف كاتو: "لم نسمع حتى الآن عن أي تغييرات في الجدول الزمني لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى اليابان"، وذلك في إشارة إلى الزيارة المرتقبة لبومبيو إلى طوكيو الأسبوع المقبل.وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن تعليقات كاتو المتحفظة تتناقض مع رد فعل حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، على نبأ إصابة ترامب بالفيروس، إذ قالت في تصريح للصحفيين: "علمت بهذا النبأ قبل بداية هذا المؤتمر الصحفي مباشرة في الولايات المتحدة، يثير ارتداء الكمامات جدلا سياسيا، لذا أعتقد أن إصابة ترامب وزوجته قد يكون نتيجة لذلك".وأدى إعلان إصابة ترامب بكورونا إلى تراجع أسهم طوكيو بعد ظهر يوم الجمعة، لكنه قوبل برد هادئ من الحكومة المركزية.