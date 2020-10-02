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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين لترويج 100 طربة حشيش و500 جرام «هيدرو» بالإسكندرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:45 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش ونصف كيلو "هيدرو"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين لاستهدافهما وألقى القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشها عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وقدرت قيمة المضبوطات من الأقراص المخدرة بحوالى 715،000 سبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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