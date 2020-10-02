هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة بمنطقة شرق العوينات

شهدت عدة مناطق بمراكز محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة تضرب بعض المناطق البعيدة والمكشوفة، تصحبها غيوم وسحاب في سماء المحافظة.وشهدت منطقة شرق العوينات، فجر اليوم، رياحا شديدة أدت إلى اقتلاع الأشجار من شدتها محملة بالأتربة والغبار الكثيف، وقد أدت شدة الرياح إلى غلق بعض الطرق الجانبية.من جانبه، قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الأساسية بمراكز المحافظة، وذلك تزامنًا مع هبوب الرياح الشديدة التي من المحتمل أن يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق.وشدد الزملوط على جاهزية غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز للتعامل الفوري مع أي بلاغات.كما وجّه بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة للتأكد من الالتزام بالسرعة المقررة وتفادي وقوع الحوادث.