رئيس الوزراء اليونانى يشيد برسالة الاتحاد الأوروبى لتركيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، رضا بلاده التام عن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل، مضيفًا أن تركيا تلقت تحذيرًا واضحًا بشأن "سلوكها العدواني".وذكر ميتسوتاكيس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي أرسل، أمس الخميس، رسالة وحدة وتضامن وإصرار، إذ أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك أن وقف أي فعل أحادي الجانب يعد شرطًا مسبقًا لتحسين العلاقات بين التكتل الأوروبي وتركيا.وأشار رئيس الوزراء اليوناني، خلال اليوم الثاني من لقاء القادة الأوروبيين الذي تم عقده اليوم، إلى أن رسالة أوروبا أوضحت بشكل تام العواقب التي ستلحق بتركيا حال مواصلة سلوكها العدواني.