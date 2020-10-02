عودة أكثر من 500 لاجئ سوري من لبنان في 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 511 لاجئا (منهم 153 امرأة و261 طفلا) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.