لقاءات وتوقيع مذكرات.. جدول أعمال زيارة وزير خارجية المجر لمصر

"لقاؤه مع سامح شكري"

"توقيع مذكرات تفاهم"

"دعم مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية"

"استخدام الغاز السائل في المجر"

زار وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، مصر، أمس الخميس، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين، ووجّه خلال الزيارة عدة رسائل.استعرض سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيره المجري بيتر سيارتو سبل التعاون للدفع بالعلاقات بين البلدين، وتحدثا خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة بالقاهرة، عن كل العلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا والمنح الدراسية، لتشمل أكثر من ١٠٠ منحة دراسية وإمكانية زيادتها.وتابع: هناك مجالات للتعاون في إطار المنطقة الاقتصادية، حيث بحثنا سبل زيادة الاستثمارات المجرية والاستثمار في سكك حديد مصر"، لافتًا إلى أنه تم بحث الأوضاع الإقليمية وعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي والتفاهم الذي تبديه المجر لدعم مسيرة مصر الإصلاحية ومواجهة التحديات، من خلال التعاون مع الشركاء الأوروبيين، مؤكدًا أن المجر دائما كانت الصوت لدفع الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر.أكد وزير الخارجية سامح شكري على أنه "تم تحصين المنطقة السياحية وأهمية تشجيع الشركاء الأوروبيين لمناطق اتخذت الحكومة إجراءات قوية لتأمين المقاصد السياحية"، لافتًا إلى أنه تم التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز وبين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين.أكد بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددًا على أنه لولا أن مصر أغلقت شواطئها، لكانت ملايين المهاجرين قدمت من إفريقيا إلى أوروبا.ولفت الوزير المجري إلى أن الاتفاق الموقع اليوم، يعد خارطة طريق نستطيع من خلاله استخدام الغاز السائل في الطاقة بالمجر، مؤكدًا أن هناك ١٣٠٠ عربة قاطرة تمت بمبلغ مليار يورو، سيتم تسليم العربة الأولى منها لتصل القاهرة في ديسمبر المقبل.استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس، وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتون، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صباح أمس، بالمشيخة، «بيتر سيارتو»، وزير الخارجية المجري، والوفد المرافق له، لبحث التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر والمجر، والنقاش حول جهود نشر التسامح والاعتدال ومكافحة التعصب والعنصرية.