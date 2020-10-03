«ذاكرة الحرب».. المراسل الحربى جندى ضلل العدو وطمأن الشعب

أوشكت معجزة حرب أكتوبر وانتصارها التاريخي أن تبلغ من الدهر نصف قرن، لكن لازالت لغز محير للعدو الإسرائيلي، حيث أن الصفعة التي تلقاها من جيشنا كانت أقوى من مخيلته؛ لأن مصر أدارت الحرب بحنكة ودهاء جعلت النصر شيئًا محتومًا.السبب يعود للحرب النفسية المفعمة بالمعلومات والشائعات منها الحقيقي ومنها المضلل، في البداية حاولت وسائل الاعلام الإسرائيلية والأخرى الداعمة لها في الإعلام الغربي تتحدث ليل نهار بأن الجيش الإسرائيلى هو الجيش الذي لا يقهر، وأنه من أقوى الجيوش في المنطقة، وأن أي حرب محسومة لصالحه، معتمدين في ذلك على حالة الإحباط التي شعر بها الكثير من أبناء الشعب المصري بعد نكسة 1967.وكانت هذه الحرب النفسية أشد خطرًا من الحرب التى كانت تدور على الجبهة بالأسلحة، فهي حرب لم تكن تدور بأي سلاح مادي ولكنها أسلحة معنوية تحاول السيطرة على عقول المصريين وبث روح الخوف والهزيمة بداخلهم، هنا أدركت الدولة المصرية وجهاز مخابراتها قوة الإعلام لذا وظفته كأحد أسلحتها لهدم ثقة الجيش الإسرائيلي وتعزيز الروح القتالية في الجند المصري على الجبهة.هُنا لعب المراسلون الحربيون ومذيعو الإذاعة دورًا بارزًا في رفع الروح المعنوية للجنود خلال حرب أكتوبر المجيدة، وسطروا بحروف من نور البطولات التي قام بها الجنود، حيث قاموا بتغطية حرب أكتوبر المجيدة، ونجحوا في نقل صورة حية من البطولات والأحداث والمواقف التي حفلت بها الحرب، علاوة على نقل صورة مغايرة للعدو ضللته وأوهمته أنه الرابح لا محالة.«الدستور» حاورت الإذاعي الكبير حمدي الكُنيسي، ليروي ذكريات عمله كمراسل حربي آنذاك، حيث يذكر «الكنيسي» أنه كان في أوائل العشرينات من عمره، يهوى القصة والرواية، حتى أن عمله في الإذاعة كان مقصورًا على برامج في نفس هذا الإطار، ومن بينهم كان برنامج «قصاقيص» و«النشرة الثقافية».وبدأت فكرة انضمامه للعمل ضمن فريق تغطية أخبار الجبهة منذ بداية حرب الاستنزاف، حيث رغبت الإذاعة المصرية في نقل أخبار حقيقية من ميدان المعركة بعد أن شعر الشعب أن الإعلام يضلله بعد أن بث فيه روح الوهم بالنصر منذ العدوان الثلاثي في ٥٦ وحتى نكسة ٦٧.لكُنيسي: حملت أحد شهدائنا بين يدي فجرًايسرد «الكُنيسي» أجواء هذه الفترة من تاريخ الإذاعة، فيقول إن كل إمكانيات «ماسبيرو» كانت مرسخة لبث بيانات الحرب في مصر وسوريا للأمة العربية جمعاء، وكانت البداية أثناء حرب الاستنزاف بتسريب أخبار زائفة بأن مصر ليست قادرة على خوض الحرب الآن هُو ما صدقه العدو، وكان هذا جزء من خطة خداع استراتيچي تعمدتها مصر.لكن على الصعيد الداخلي كان للإعلام دورًا آخر في بث روح القتال والجلد داخل نفوس المصريين، حتى يتحملون فقر مصر من السلع والخدمات ويتحملون ظروف الحرب القاسية، لتتحول كل الأمة إلى مقاتلين وليس في الجبهة وحدها، وهذا الدور يفسر به «الكنيسي» خلو مصر من حوادث السرقة والنهب رغم الفقر الشديد، فخلت أقسام الشرطة من المجرمين واللصوص، فالجميع كان يقدر ما تمر به مصر.ويبدأ يوم «الكنيسي» -آنذاك- في الرابعة فجرًا، يستقل سيارة من مبنى «ماسبيرو» إلى نقطة معينة على الجبهة، ومنها يصطحبه مجموعة من الجنود للداخل، ليشرع في عمله من تسجيل حوارات مع الجنود والمقاتلين، يستمع لأحوالهم، وينقل أخبار المعارك والانتصارات الصغيرة وما عظم منها، ثم يعود ليلًا لمبنى الإذاعة يفرغ الحوارات ويسجل النصوص للجمهور كل يوم.يذكر «الكنيسي»، أن بعد نكسة ٦٧ بدأ الجمهور يستقي معلوماته من القطاعات الخارجية؛ لفقد ثقته في المصرية بعد أن شعروا أنها باعت الوهم لهم وظنوا أن النصر محقق وصُدموا بواقع آخر، لذا كانت العودة للإذاعة من داخل ميادين المعارك، وعادت الثقة مع معركة «رأس العُش».جميع فئات الشعب كانت تنتظر أخبار «الكنيسي»، حتى الصفوة من الفنانين والمثقفين كانوا ينتظرون بلهفة،وكان ينتظره في مكتبه الإذاعي الشهير وجدي الحكيم دومًا، وعبد الحليم حافظ، والملحن بليغ حمدي؛ ليعرفوا منه كل المعلومات حتى الأسرار التي لم يكن يقدر على سردها، بحسب «الكنيسي».يصف «الكنيسي» فترة عمله مراسلًا حربيًا بأنها الأهم والأزخر في تاريخه، رغم تقلده بعد ذلك مناصب مهمة، منها رئيسًا للإذاعة المصرية، ونقيبًا للإعلاميين، فحينها شاهد بعينه جنودًا ينزفون دمًا فداءًا لمصر، ونقل بيده ضابطًا مصابًا حتى يتم إسعافه، وفي حادثة أخرى حمل مع رفاقه شهيدًا، كان ما ينقله في برامجه هو ما يراه ويتأكد من صحته، لا يزيد ولا ينقص منه فلم تكن أجهزة الدولة تُملي عليهم ما يبثونه لكن تجلى دورها في وضع إطار للرسالة الإعلامية حتى تحافظ على استراچية الحرب.الغيطاني: خلد ذكرى الحرب كما لو كان أحد جنودهاصحفيًا كان الأديب الراحل جمال الغيطاني، أبرز المراسلين الحربيين الذين نقلوا صورة حية لحرب أكتوبر المجيدة،حيث كان مراسل حربى لمؤسسة أخبار اليوم أثناء الحرب، فحرص على رسم أحداث الواقع بالكتابة، روى الحروب، حتى أصبح محاربًا في ميدان أدب الحرب، ومراسلًا وجنديًا على جبهة القتال، محاربًا بقلمه، وبعد النصر أصبح له العديد من الكتب والروايات التي تروي سيرته مع أبطال ملحمة العبور، ومن ضمن روياته رواية «الرفاعي»، والتى تناولت بطولات العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي، مؤسس وقائد المجموعة 39 قتال، وكتاب «المصريون والحرب – من صدمة يونيو إلى يقظة أكتوبر»، والذي تناول فيه عن مرارة ما بعد يونيو 1967، وما تعرض له المقاتل المصري من حملة نفسية واسعة، كما تحدث فيه عن أهالي مدينة السويس، وشجاعتهم، خصوصًا من قرر البقاء فيها لتكون «أرض المحى والممات»، حتى وفاته في الثامن عشر من أكتوبر ٢٠١٥، لم يترك مناسبة أو منصة إلا وروى فيها ما شاهد كي لا يغفل الأجيال ما حققه جيشنا.عبده مباشر: أول مدني ينال رتبة عسكرية فخرية لتحمل أهوال الحربوكان عبده مباشر، واحدًا من أهم المحررين العسكريين في تلك الفترة، وكان من الأصدقاء المقربين للرئيس الراحل أنور السادات، صحفى بمؤسسة الأهرام، وتطوع فى كتائب الفدائيين عام 1951، وانضم لقوات الحرس الوطني والمقاومة الشعبية بعد نكسة 1967، رغم أنه مدني لكن تاريخه الطويل في العمل التطوعي والمقاومة الشعبية أهله للالتحاق بالمجموعة 39 قتال التي كانت مهمتها القتال خلف خطوط العدو في سيناء، ولذلك منحه الرئيس الراحل أنور السادات نوط الشجاعة من الطبقة الأولى، لتعدد أعمال الهجوم على العدو، وأسر العديد من أفراده في ميدان القتال، كما أمر بمنحه رتبة عسكرية فخرية، ليكون بذلك أول مدنى يحصل على هذه الرتبة بقرار جمهوري.