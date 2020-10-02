الدفاع الأرمنية: تدمير طائرتين للجيش الأذربيجاني في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الجمعة، تدمير طائرة وطائرة دون طيار تابعتين للقوات الجوية الأذربيجانية في قره باغ.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، وفقا لقناة (روسيا اليوم: "أسقطت وحدات من قوات الدفاع الجوي الأرمنية في الجهة الشمالية الشرقية لخط التماس طائرة وطائرة مسيرة للعدو"، مؤكدة أن الأعمال القتالية مستمرة على طول خط المواجهة، وأنه تم إحباط محاولات العدو لاختراق الدفاعات الأرمنية.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، أمس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لأذربيجان فوق مدينة أبوفيان بمنطقة كوتايكسك على بعد 16 كيلومترا من العاصمة يريفان.