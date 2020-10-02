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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى أسبوع.. والسوقى يربح 4.1 مليار

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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فى أسبوع اقتصر على جلستين فقط، صعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 11051.3 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2022.76 نقطة، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.48% مغلقًا عند مستوى 2928.05 نقطة، كما سجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12862.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.41% ليغلق عند مستوى 1057.90 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 4.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 620.8 مليار جنيه، بنسبة صعود بلغت 0.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 310.6 مليار جنيه إلى 315.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.5 مليار جنيه إلى 193.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 504.1 مليار جنيه إلى 509.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 57.6%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.028 مليار ورقة منفذة على 217 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.308 مليار ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 30.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 54.1 مليون ورقة منفذة على 2464 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 64.57% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.43%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 768.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 63.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.3 مليار جنيه، بحجم تداول 895.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 97.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.8 مليار جنيه بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 160.7 ألف عملية.

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