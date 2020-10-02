جونسون يعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لترامب وقرينته من كورونا

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن صباح اليوم الجمعة، إصابته هو وقرينته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.يذكر أن ميلانيا ترامب، أعلنت في تدوينة على موقع "تويتر"، إنها والرئيس ترامب، بصحة جيدة ويخضعان للحجر الصحي كما فعل الكثير من الأمريكيين.