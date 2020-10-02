البيت الأبيض يعلن إلغاء أنشطة ترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إلغاء جميع أنشطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كانت مقررة اليوم، مع الإبقاء فقط على مكالمة هاتفية كانت مقررة مسبقا لدعم كبار السن، وفقا لفضائية «سكاي نيوز عربية».وفي وقت سابق من اليوم، أكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن ترامب بخير وسيواصل أداء واجباته دون انقطاع أثناء الحجر الصحي مع قرينته ميلانيا.وقال كونلي في بيان أوردته قناة «الحرة» الأمريكية إن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى بصحة جيدة في هذا الوقت، ويخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض أثناء فترة نقاهتهما.وأكد أنه والفريق الطبي في البيت الأبيض سيحافظون على مراقبة صحة الزوج الرئاسي، مبديا تقديره للدعم الذي يقدمه الأطباء والمؤسسات الطبية في الولايات المتحدة تجاه الرئيس.