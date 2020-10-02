مصطفى شوقي يحتفل بانتصارات أكتوبر فى المنيا.. الليلة

يستعد المطرب مصطفى شوقي لإحياء حفل بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر، بأحد فنادق محافظة المنيا.ويقدم شوقي عددا كبيرا من أغنياته التي لاقت نجاحا كبيرا مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الاستماع الرقمية، ومن ضمنها "ضارب عليوي، وعرقسوسي، وحشتوني، وملطشة القلوب" وغيرها.وطرح "شوقي" مؤخرًا نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا، بعد أن تلقى انتقادات شديدة من الجمهور الذي وصفه بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته وذلك للمرة الثانية بعد أغنية "ملطشة القلوب".