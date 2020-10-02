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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السبكى يطلق مبادرة «ادعم بلدك» لتطوير القرى الأكثر احتياجًا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أطلق الدكتور أحمد السبكي، المنسق العام لحركة وعي للتثقيف السياسي، مبادرة "ادعم بلدك"، وتهدف تطوير وتدعيم المناطق الأكثر فقرا واحتياجا، معلنا انطلاق المبادرة من مركز الباجور بمحافظة المنوفية استعدادا لتنمية المنطقة وتطويرها وتحديد أولويات القرى الأكثر احتياجا ودعمها في المجال الصحي والخدمي بشكل عام.

وقال "السبكي"- في بيان اليوم الجمعة- إن مركز الباجور له خصوصية متفردة حيث مر عليه العديد من المسئولين، ولكن لم يكن عطاءهم بالقدر المناسب لأهالى الباجور خاصة والمنوفية بشكل عام، مشيرا إلى أن المنوفية واحدة من أهم المحافظات لما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي كونها وسط الدلتا وكونها محافظة زراعية صناعية تجارية.

وأضاف أن مبادرة "ادعم بلدك" واحدة من المبادرات المجتمعية الجديدة التي يجب أن تصل إلى كل أنحاء مصر انطلاقا من مركز الباجور بالمنوفية لمساعدة المرضى، ودعم الفقراء والمحتاجين وإيصال المساعدات الى البسطاء، وتطوير المساكن الآيلة للسقوط ودعم التعليم فى القرى ودعم منظومة الصحة.

وأوضح أن المبادرة تتضمن توفير التدريب الحرفي والمهنى من خلال وحدات متنقلة للشباب في هذه القرى، لكى يستطيعوا المنافسة في سوق العمل، وكذلك مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية في هذه القرى تخلق فرص عمل مؤقتة.

ولفت إلى أن الأهالي في القرى يحلمون بأن تتحول حياتهم إلى حياة كريمة فى بيت يؤويهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، وأن يكون فى قريتهم مصنع ينتجون ويعيشون حياة مستقرة، فهؤلاء الأهالى يعيشون تحت خط الفقر، بلا مستشفيات ولا مدارس، ويجب أن يهتم نواب البرلمان القادم بهؤلاء بالتعاون مع مسئولى الدولة لإيجاد تلك الحياة الكريمة التى يحلمون بها.

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