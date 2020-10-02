بوتين: حيوية ترامب ستساعده فى محاربة كورونا

علق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على خبر إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأكد بوتين أن حيوية ترامب ستساعده في محاربة فيروس كورونا المستجد، وفقا لفضائية سكاى يوز عربية.وفى وقت سابق من اليوم، وتمنى الكرملين على لسان المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف، للرئيس ترامب، الشفاء العاجل عقب إصابته بكورونا، وفقا لوكالة فرانس برس.