رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

توت عنخ آمون بين سلطانة الطرب والست نعيمة المصرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
نعيمة المصرية ومنيرة
نعيمة المصرية ومنيرة المهدية
نضال ممدوح
طباعة
يذكر المؤرخ الفني الراحل كمال النجمي٬ في كتابه "الغناء المصري" واقعة حدثت في أوائل عشرينيات القرن المنصرم٬ حينما تحدت سلطانة الطرب منيرة المهدية سلطات الاحتلال الإنجليزي وصدح صوتها بطقطوقة تمجد الملك المصري العظيم توت عنخ آمون٬ بينما جبنت زميلتها في ذلك الوقت "نعيمة المصرية" على غناء الطقطوقة على المسرح٬ لكنها سجلتها على أسطوانة غيرة من منيرة المهدية.

يقول "النجمي" إن الفن والأدب أهتزا معا بانفعال شديد حين اكتشف هوارد كارتر واللورد كارنافون كنوز الملك توت عنخ آمون. فجأة قرر كل مطرب ومطربة وكل شاعر وأديب وكل ممثل وممثلة أنه من أحفاد الملك المصري القديم الذي اكتشف اللورد البريطاني كنوزه الدفينة الرائعة. وأصبح توت عنخ آمون فجأة٬ بعد ثلاثة ألاف سنة من موته٬ أشهر شاب مصري واقتحم اسمه الملكي شعر الشعراء وغناء المطربين.

ودار مؤلفو الأغاني على المطربين والمطربات بأزجال يتحدثون فيها عن الملك الشاب الذي بهرت كنوزه الدنيا. وذهب أحد المؤلفين إلى منيرة المهدية وقال لها بخشوع: جئت إليك يا ست بكلمات طقطوقة لم يسبق لها مثيل٬ طقطوقة وطنية تتحدث عن جدنا الكبير٬ سألته منيرة بفضول: ومن يكون جدنا الكبير٬ قال المؤلف وأدهشه أنها لا تعرفه: توت عنخ آمون يا ست٬ قالت: آه هذا الذي يتحدثون عنه وعن كنوزه.  
لم تمض أيام حتى كانت منيرة المهدية قد سجلت على أسطوانات شركة بيضافون هذه الطقطوقة٬ وقد امتلأ صوتها حماسة٬ وفرقعت بحتها الشهيرة كالقنبلة في عدة مواضع من اللحن: مايجيش زيي في الكون واحنا أبونا توت عنخ أمون أسأل التاريخ ينبييك عن مجدنا وبعدين أماشيك.

وفي كل ليلة كان جمهور منيرة المهدية يطلب إليها أن تتغنى بتوت عنخ آمون٬ فترفع عقيرتها بشموخ وعظمة كأنها الوريثة الشرعية لهذا الملك الذي عاش ومات غارقا في التحف الذهبية. وتخاطب المحتل البريطاني متحدية: وليه تزيد أنت عليا.. وبلادي مهد الحرية.. ومصر أم المدنية.. واحنا أبونا توت عنخ آمون.

ويؤكد "النجمي" أما المطربة الست نعيمة المصرية فلم تشأ أن تتحدى الإنجليز ليرحلوا٬ أو تستصرخ المصريين ليقاوموا٬ بل نظرت إلى الناحية المرحة الخفيفة من الموضوع٬ فمزجت بين المعاني الوطنية ومعاني "الخلاعة والدلاعة" التي كانت طابع الطقاطيق وقتها. وذهبت نعيمة إلي شركة أسطوانات بوليفون فسجلت أغنيتها عن توت عنخ آمون٬ وهي تقول هامسة لنفسها: أسجلها حتى تكون لي أسطوانة وطنية كأسطوانة منيرة٬ ولا تكون منيرة أكثر مني معرفة بالأصول عند أهل النظر.

وبعد أيام كانت أسطوانة نعيمة المصرية تكتسح مقاهي عماد الدين والأزبكية ووجه البركة وما يتفرع عنه من شعاب٬ ثم اندلعت في جميع مقاهي القاهرة والإسكندرية والأقاليم وعبرت البر والبحر إلى الأقطار الشقيقة٬ ورقصت عليها فتيات الملاهي والكباريهات٬ فقد تفننت نعيمة في أدائها بنبرات بين الغزل والحماسة: قوم هاتلي بدلة لازم تكون.. لونها بديع توت عنخ آمون.. الله عليها مالهاش مثيل.. قوم اشتريها وأعمل جميل.. اضحك وأهزر وأبدي الدلال.. وألبس وأخطر زي الغزال.

موضوعات متعلقة

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة تقديم «الشيشة» فى المقاهى والكافيهات

قرار هام من «التعليم» بشأن عدد أيام الدراسة

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

الرئيس الأمريكى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-10-2020

محاولات لإبعاد حيتان عن بحيرة «المناورات العسكرية» باسكتلندا

بعد 7 سنوات من النزاع القضائى.. فنانة تثبت نسبها وتحصل على لقب «أميرة بلجيكا»

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

1003 فعاليات ثقافية في القاهرة والمحافظات بمناسبة انتصارات أكتوبر

افتتاح معرض «مصريات» لـ منى رجب بدار الأوبرا.. الأحد

توت عنخ آمون بين سلطانة الطرب والست نعيمة المصرية

«الوثائق» تطرح «مخزون البلاغة» و«تحقيق النصوص» بمعرض الإسكندرية