توت عنخ آمون بين سلطانة الطرب والست نعيمة المصرية

يذكر المؤرخ الفني الراحل كمال النجمي٬ في كتابه "الغناء المصري" واقعة حدثت في أوائل عشرينيات القرن المنصرم٬ حينما تحدت سلطانة الطرب منيرة المهدية سلطات الاحتلال الإنجليزي وصدح صوتها بطقطوقة تمجد الملك المصري العظيم توت عنخ آمون٬ بينما جبنت زميلتها في ذلك الوقت "نعيمة المصرية" على غناء الطقطوقة على المسرح٬ لكنها سجلتها على أسطوانة غيرة من منيرة المهدية.يقول "النجمي" إن الفن والأدب أهتزا معا بانفعال شديد حين اكتشف هوارد كارتر واللورد كارنافون كنوز الملك توت عنخ آمون. فجأة قرر كل مطرب ومطربة وكل شاعر وأديب وكل ممثل وممثلة أنه من أحفاد الملك المصري القديم الذي اكتشف اللورد البريطاني كنوزه الدفينة الرائعة. وأصبح توت عنخ آمون فجأة٬ بعد ثلاثة ألاف سنة من موته٬ أشهر شاب مصري واقتحم اسمه الملكي شعر الشعراء وغناء المطربين.ودار مؤلفو الأغاني على المطربين والمطربات بأزجال يتحدثون فيها عن الملك الشاب الذي بهرت كنوزه الدنيا. وذهب أحد المؤلفين إلى منيرة المهدية وقال لها بخشوع: جئت إليك يا ست بكلمات طقطوقة لم يسبق لها مثيل٬ طقطوقة وطنية تتحدث عن جدنا الكبير٬ سألته منيرة بفضول: ومن يكون جدنا الكبير٬ قال المؤلف وأدهشه أنها لا تعرفه: توت عنخ آمون يا ست٬ قالت: آه هذا الذي يتحدثون عنه وعن كنوزه.لم تمض أيام حتى كانت منيرة المهدية قد سجلت على أسطوانات شركة بيضافون هذه الطقطوقة٬ وقد امتلأ صوتها حماسة٬ وفرقعت بحتها الشهيرة كالقنبلة في عدة مواضع من اللحن: مايجيش زيي في الكون واحنا أبونا توت عنخ أمون أسأل التاريخ ينبييك عن مجدنا وبعدين أماشيك.وفي كل ليلة كان جمهور منيرة المهدية يطلب إليها أن تتغنى بتوت عنخ آمون٬ فترفع عقيرتها بشموخ وعظمة كأنها الوريثة الشرعية لهذا الملك الذي عاش ومات غارقا في التحف الذهبية. وتخاطب المحتل البريطاني متحدية: وليه تزيد أنت عليا.. وبلادي مهد الحرية.. ومصر أم المدنية.. واحنا أبونا توت عنخ آمون.ويؤكد "النجمي" أما المطربة الست نعيمة المصرية فلم تشأ أن تتحدى الإنجليز ليرحلوا٬ أو تستصرخ المصريين ليقاوموا٬ بل نظرت إلى الناحية المرحة الخفيفة من الموضوع٬ فمزجت بين المعاني الوطنية ومعاني "الخلاعة والدلاعة" التي كانت طابع الطقاطيق وقتها. وذهبت نعيمة إلي شركة أسطوانات بوليفون فسجلت أغنيتها عن توت عنخ آمون٬ وهي تقول هامسة لنفسها: أسجلها حتى تكون لي أسطوانة وطنية كأسطوانة منيرة٬ ولا تكون منيرة أكثر مني معرفة بالأصول عند أهل النظر.وبعد أيام كانت أسطوانة نعيمة المصرية تكتسح مقاهي عماد الدين والأزبكية ووجه البركة وما يتفرع عنه من شعاب٬ ثم اندلعت في جميع مقاهي القاهرة والإسكندرية والأقاليم وعبرت البر والبحر إلى الأقطار الشقيقة٬ ورقصت عليها فتيات الملاهي والكباريهات٬ فقد تفننت نعيمة في أدائها بنبرات بين الغزل والحماسة: قوم هاتلي بدلة لازم تكون.. لونها بديع توت عنخ آمون.. الله عليها مالهاش مثيل.. قوم اشتريها وأعمل جميل.. اضحك وأهزر وأبدي الدلال.. وألبس وأخطر زي الغزال.