ماكرون: المتطرفون يريدون خلق نظام بعيد عن المجتمع

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، المجتمع الفرنسى بالتعاون والتضامن معا لمواجهة التطرف.وأضاف ماكرون فى تصريحاته، أن المتطرفين يريدون خلق نظام مواز وبعيد عن المجتمع في فرنسا، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وتابع ماكرون، " علينا أن نكافح النزعة الانفصالية في المجتمع الفرنسي".