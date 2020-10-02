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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مسؤول وفدي» يدعو للاحتفال بذكرى أكتوبر في الميادين لدعم الدولة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
عبدالباسط الشرقاوي
عبدالباسط الشرقاوي
إسلام نصير
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أكد عبدالباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، على ثقته التامة في القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة الوطنية في مقدمتها القوات المسلحة والشرطة.

وقال مساعد رئيس حزب الوفد، في بيان اليوم، إن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية لإثبات الدعم للقيادة السياسية والدولة في مواجهة دعوات الجماعة الإرهابية المتأسلمة، للفوضى وإحداث الوقيعة بين الشعب والحكومة.

وطالب "الشرقاوي"، جموع المواطنين في مختلف المحافظات وأعضاء الأحزاب السياسية، بضرورة المشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم اليوم الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، وهذه الدعوة هدفها الرئيسي بث رسالة واضحة للداخل والخارج تأكيدا على موقف الشعب المصري المستمر منذ ثورة 30 يونيو ورفض جماعة الإخوان الإرهابية وكل من يدعمها من دول ومؤسسات وأفراد.

وأشار إلى دعمه لجهود القيادة السياسية والقوات المسلحة في حماية الوطن ومقدراته والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية، لافتا إلى أن انتصارات أكتوبر ذكرى قومية يفخر بها كل مصري وطني بعيدا عن أذناب الجماعة المتأسلمة التي لا تريد الخير لمصر وشعبها.

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