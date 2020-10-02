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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
إيمان ماهر
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تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

حيث استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التى تقوم بها لتطوير الأداء، ثم قام بزيارة خطوط الإنتاج بالشركة، والتي تضاهى خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى.

وخلال الجولة التفقدية أكد الوزير "مرسي" أهمية استمرار شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة في التعاون والتكامل مع الشركات التابعة للإنتاج الحربي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، كما حث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربي والوطن ككل، وفي ختام الجولة اجتمع الوزير برؤساء القطاعات والعاملين بالشركة، وأجاب على استفساراتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية، كما شدد على ضرورة التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر بأن هذه الجولة التفقدية تعد هي أول جولة يقوم بها الوزير "مرسي" لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة منذ توليه الحقيبة الوزارية، وذلك عقب عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بها والموقف التنفيذي للمشروعات المشاركة في تنفيذها، إلى جانب دورها في التصنيع الحربي ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام في شهر فبراير الماضي بافتتاح الشركة (مصنع 300 الحربى) والمتخصصة في إنتاج الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف وذخائرها.

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