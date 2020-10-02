الدولار والين يصعدان بعد إعلان ترامب إصابته بكورونا

ارتفع مؤشرا الدولار الأمريكي والين الياباني إلى أعلى مستوياتهما خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ودخوله الحجر صحي.وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.5 % مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3 % إلى 105.27 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين، وانخفض اليورو 0.3 % إلى 1.1716 دولار.وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.7144 دولار أمريكي والدولار النيوزيلندي 0.6629،و مقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2% إلى 93.899.وأعلن "ترامب" على تويتر عن أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد وإنهما سيدخلان الحجر صحي.وقد تسبب النبأ في موجة جديدة من التقلب في السوق، إذ يتأهب المستثمرون للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر والتي ستشهد منافسة حامية.