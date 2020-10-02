«الاتصالات» تطلق تطبيق «واصل» لتلقى شكاوى «الكهرباء» بلغة الإشارة

يوليو الماضي لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.



وتستمر وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكل فئات المجتمع وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها إيمانًا بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكل المواطنين.

أطلقت وزارتا الاتصالات والكهرباء خدمة الاستفسار عن الشكاوى ومخاطبة شركات توزيع الكهرباء بلغة الإشارة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تطبيق "واصل"، يأتي ذلك في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر.ويستهدف التطبيق إتاحة جميع الخدمات رقميا للاستفسارات عن شكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل" والذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.ويقدم هذه الخدمات التكنولوجية المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وسيتم التكامل لإتاحة خدمات (واصل) على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوي الإعاقة.وتأتي هذه الخدمات المرقمنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر.وذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون التي قام بالتوقيع عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في