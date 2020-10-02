لقاء تعريفى لطلاب صناع السلام بالأزهر لبدء برنامج اللغة العربية

تعقد الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برنامج لتعليم اللغة العربية لشباب صناع السلام بالأزهر الشريف، وتم عقد لقاء عبر الإنترنت للتعرف على مستوى الطلاب يوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر، وقد أتبع هذا اللقاء تجهيز برنامجًا متميزًا يتم من خلاله تدريس اللغة العربية بمهاراتها عبر الإنترنت، نظرًا للظروف الراهنة من ظهور جائحة كورونا على أن يقوم الشباب في نهاية البرنامج بزيارة مصر لمدة أسبوع للقاء المعلمين واستلام الشهادات ولقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في حفل يعقده مركز تطوير تعليم الطلاب الرافدين والأجانب.يأتي ذلك إيمانًا بأهمية الحوار بين الأديان والحضارات وكذلك بالدور الإيجابي للشباب وتأثيرهم في المجتمع، ودورهم في صناعة المستقبل ومواجهة التحديات.