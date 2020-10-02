مدير «الصحة العالمية» يتمنى لترامب الشفاء من كورونا

بعث تيدروس أدهانوم جيبريسوسن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الذين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات شديدة لمنظمة الصحة بسبب أسلوب إداراتها لجائحة فيروس كورونا المستجد، وكتب تيدروس على تويتر "خالص أمنياتي للرئيس ترامب وزوجته بالشفاء العاجل والتام".وكانت الولايات المتحدة أكبر متبرع للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، لكنها أعلنت عزمها الانسحاب منها ووقف تمويلها قائلة إن المنظمة الدولية على صلة وثيقة بالصين.