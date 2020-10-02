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محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير «الصحة العالمية» يتمنى لترامب الشفاء من كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
وكالات
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بعث تيدروس أدهانوم جيبريسوسن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الذين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات شديدة لمنظمة الصحة بسبب أسلوب إداراتها لجائحة فيروس كورونا المستجد، وكتب تيدروس على تويتر "خالص أمنياتي للرئيس ترامب وزوجته بالشفاء العاجل والتام".

وكانت الولايات المتحدة أكبر متبرع للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، لكنها أعلنت عزمها الانسحاب منها ووقف تمويلها قائلة إن المنظمة الدولية على صلة وثيقة بالصين.

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