رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقريرلـ «قومي الاتصالات» يرصد مؤشرات قياس جودة خدمة المحمول

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرًا عن حصاد قياس مؤشرات جودة خدمات الاتصالات خلال الفترة من أغسطس 2019 إلى نفس الشهر من 2020)، لإظهار التغير في المؤشرات (الصوت ونقل البيانات)، من خلال نتائج القياسات التي تمت أثناء هذه الفترة لمشغلي خدمات المحمول في السوق المصري.

ويتم إجراء اختبارات قياس جودة الخدمات لـ 81 منطقة (مدينة وحي) شهريًا بمعدل 25 ألف كيلومتر، ليكون إجمالي مسافات القياس 300 ألف كيلومتر سنويًا من المناطق التي تُقدم فيها خدمات الاتصالات، باستخدام سيارات مجهزة بأحدث معدات القياس بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، التي أثمرت عن 12 تقرير شهري سابق يشمل قياسات أغسطس الماضى.

وفيما يلي أهم النقاط التي جاءت بالتقرير:

تحسنت المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت ونقل البيانات بنسبة 47%، فقد بلغت 43 منطقة في أغسطس 2020 مقارنة بـ 81 منطقة العام الماضى، وفيما يلي تفصيل تغير مؤشرات تلك الخدمات (الصوت ونقل البيانات):-

أولًا: جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة:
تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر، وجاءت نسب التحسن كالآتي: شركة فودافون 58%، شركة اورانج 55%، شركة اتصالات 68%، شركة وي 21%، وذلك في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.

مؤشر جودة صوت المكالمة:

تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر، وجاءت نسب التحسن كالآتي: شركة اتصالات 98%، شركة وي 96%، شركة اورانج 93%، شركة فودافون 57%، وذلك في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة:
تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر لشركتي اتصالات ووي، مقارنة بارتفاع عدد المناطق المتأثرة لشركتي فودافون واورانج، في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.

ثانيًا: جودة خدمات نقل البيانات:

مؤشر متوسط سرعة التحميل:
فودافون: لم يلاحظ تغير كبير في مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة فودافون، حيث سجل 10 ميجا بتث في أغسطس 2020 مقارنة بـ 10.4 ميجا بتث في أغسطس 2019.

اورانج: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة اورانج بنسبة 28%، حيث ارتفع من 18 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 23 ميجا بتث في أغسطس 2020.

اتصالات: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة اتصالات بنسبة 47%، حيث ارتفع من 14 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 21 ميجا بتث في أغسطس 2020.

وي: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة وى بنسبة 12%، حيث ارتفع من 12 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 14 ميجا بتث في أغسطس 2020.

مؤشر متوسط سرعة التنزيل:

فودافون: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون بنسبة 30% حيث ارتفع من 17 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 22 ميجا بتث في أغسطس 2020.

كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في القاهرة 30%، الجيزة 61%، الدلتا 42%، القنال 8%، والصعيد 47%، فيما عدا الإسكندرية فقد انخفض متوسط سرعة التنزيل 10%.

اورانج: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورانج بنسبة 46% حيث ارتفع من 22 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 32 ميجا بتث في أغسطس 2020.

كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورانج في القاهرة 49%، الجيزة 33%، الإسكندرية 75%، الدلتا 45%، القنال 71%، والصعيد 62%.

اتصالات: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات بنسبة 53% حيث ارتفع من 18 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 27 ميجا بتث في أغسطس 2020.

كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في القاهرة 74%، الجيزة 41%، الإسكندرية 36%، الدلتا 78%، القنال 59%، والصعيد 51%.

وي: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وى بنسبة 19% حيث ارتفع من 24 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 28 ميجا بتث في أغسطس 2020.

كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وى في القاهرة 12%، الجيزة 32%، الإسكندرية 1%، الدلتا 14%، القنال 43%، والصعيد 8%.

وفى ظل الخطة الشاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات والوقوف على درجة رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، انتهى الجهاز من الاستعدادات الخاصة بمضاعفة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية ابتداء من 1 أكتوبر 2020، من حيث عينات القياس وعدد الطرق لتشمل طرق ومدن وأحياء جديدة وفرعية على مستوى الجمهورية، على أن يستمر القياس شهريًا مع نشر تقرير الجودة بصفة ربع سنوية مُجمعًا لقياسات تلك الفترة للوقوف على نسب التغير بشكل واضح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي

تسريب يفضح المقاول الهارب محمد علي: «قطر بتحبني وهتدفع» (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة تقديم «الشيشة» فى المقاهى والكافيهات

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

الرئيس الأمريكى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-10-2020

محاولات لإبعاد حيتان عن بحيرة «المناورات العسكرية» باسكتلندا

بعد 7 سنوات من النزاع القضائى.. فنانة تثبت نسبها وتحصل على لقب «أميرة بلجيكا»

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

1003 فعاليات ثقافية في القاهرة والمحافظات بمناسبة انتصارات أكتوبر

افتتاح معرض «مصريات» لـ منى رجب بدار الأوبرا.. الأحد

توت عنخ آمون بين سلطانة الطرب والست نعيمة المصرية

«الوثائق» تطرح «مخزون البلاغة» و«تحقيق النصوص» بمعرض الإسكندرية