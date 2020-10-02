تقريرلـ «قومي الاتصالات» يرصد مؤشرات قياس جودة خدمة المحمول

أولًا: جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة:

مؤشر جودة صوت المكالمة:

مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

ثانيًا: جودة خدمات نقل البيانات:

مؤشر متوسط سرعة التحميل:

مؤشر متوسط سرعة التنزيل:

وفى ظل الخطة الشاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات والوقوف على درجة رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، انتهى الجهاز من الاستعدادات الخاصة بمضاعفة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية ابتداء من 1 أكتوبر 2020، من حيث عينات القياس وعدد الطرق لتشمل طرق ومدن وأحياء جديدة وفرعية على مستوى الجمهورية، على أن يستمر القياس شهريًا مع نشر تقرير الجودة بصفة ربع سنوية مُجمعًا لقياسات تلك الفترة للوقوف على نسب التغير بشكل واضح.

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرًا عن حصاد قياس مؤشرات جودة خدمات الاتصالات خلال الفترة من أغسطس 2019 إلى نفس الشهر من 2020)، لإظهار التغير في المؤشرات (الصوت ونقل البيانات)، من خلال نتائج القياسات التي تمت أثناء هذه الفترة لمشغلي خدمات المحمول في السوق المصري.ويتم إجراء اختبارات قياس جودة الخدمات لـ 81 منطقة (مدينة وحي) شهريًا بمعدل 25 ألف كيلومتر، ليكون إجمالي مسافات القياس 300 ألف كيلومتر سنويًا من المناطق التي تُقدم فيها خدمات الاتصالات، باستخدام سيارات مجهزة بأحدث معدات القياس بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، التي أثمرت عن 12 تقرير شهري سابق يشمل قياسات أغسطس الماضى.وفيما يلي أهم النقاط التي جاءت بالتقرير:تحسنت المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت ونقل البيانات بنسبة 47%، فقد بلغت 43 منطقة في أغسطس 2020 مقارنة بـ 81 منطقة العام الماضى، وفيما يلي تفصيل تغير مؤشرات تلك الخدمات (الصوت ونقل البيانات):-تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر، وجاءت نسب التحسن كالآتي: شركة فودافون 58%، شركة اورانج 55%، شركة اتصالات 68%، شركة وي 21%، وذلك في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر، وجاءت نسب التحسن كالآتي: شركة اتصالات 98%، شركة وي 96%، شركة اورانج 93%، شركة فودافون 57%، وذلك في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فيما يتعلق بالمؤشر لشركتي اتصالات ووي، مقارنة بارتفاع عدد المناطق المتأثرة لشركتي فودافون واورانج، في أغسطس 2020 مقارنة بأغسطس 2019.فودافون: لم يلاحظ تغير كبير في مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة فودافون، حيث سجل 10 ميجا بتث في أغسطس 2020 مقارنة بـ 10.4 ميجا بتث في أغسطس 2019.اورانج: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة اورانج بنسبة 28%، حيث ارتفع من 18 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 23 ميجا بتث في أغسطس 2020.اتصالات: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة اتصالات بنسبة 47%، حيث ارتفع من 14 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 21 ميجا بتث في أغسطس 2020.وي: تحسن مؤشر متوسط سرعة تحميل البيانات لشركة وى بنسبة 12%، حيث ارتفع من 12 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 14 ميجا بتث في أغسطس 2020.فودافون: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون بنسبة 30% حيث ارتفع من 17 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 22 ميجا بتث في أغسطس 2020.كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في القاهرة 30%، الجيزة 61%، الدلتا 42%، القنال 8%، والصعيد 47%، فيما عدا الإسكندرية فقد انخفض متوسط سرعة التنزيل 10%.اورانج: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورانج بنسبة 46% حيث ارتفع من 22 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 32 ميجا بتث في أغسطس 2020.كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورانج في القاهرة 49%، الجيزة 33%، الإسكندرية 75%، الدلتا 45%، القنال 71%، والصعيد 62%.اتصالات: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات بنسبة 53% حيث ارتفع من 18 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 27 ميجا بتث في أغسطس 2020.كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في القاهرة 74%، الجيزة 41%، الإسكندرية 36%، الدلتا 78%، القنال 59%، والصعيد 51%.وي: تحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وى بنسبة 19% حيث ارتفع من 24 ميجا بتث في أغسطس 2019 إلى 28 ميجا بتث في أغسطس 2020.كما بلغت نسبة التحسن السنوي في مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وى في القاهرة 12%، الجيزة 32%، الإسكندرية 1%، الدلتا 14%، القنال 43%، والصعيد 8%.