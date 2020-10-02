«تضامن الإسكندرية» تناقش الخطة المستقبلية لمبادرة «بينا» (صور)

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية اجتماعا لعرض الخطة المستقبلية لمبادرة "بينا" تحت رعاية طارق جمال الدين مدير المديرية، بحضور مسئولي المبادرة بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة إدارة الأسرة والطفولة والأخصائيين العاملين بإدارة الأسرة والطفولة، ومديري الإدارات الاجتماعية.تناول الاجتماع عرض الخطة المستقبلية للمبادرة ومناقشة وتنسيق الزيارات والبرامج التى سيتم تنفيذها في دور رعاية الأيتام، وأهداف المبادرة خلال الفترة المقبلة.مبادرة "بينا" أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل دور الأيتام، المسنين، رعاية الأحداث، والمعاقين من خلال متطوعين تفعيل دور المسئولية والمراقبة المجتمعية.وتقدم أنشطة الدمج الاجتماعي للأطفال بدور الأيتام مثل الرحلات الثقافية والبيئية التي تنمي وتعزز روح المواطنة والانتماء للوطن، وتتبني المبادرة تشجيع المواطنين على التطوع وتفعيل دور الرقابة المجتمعية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.