الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، حار على جنوب سيناء ورياح نشطة على بعض المناطق، فيما يكون حارًّا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 23الإسكندرية 29 24وادي النطرون 32 23طنطا 32 23شبين الكوم 32 24دمنهور 32 24بلطيم 30 24مطروح 29 21السلوم 30 24سيوة 34 23بورسعيد 30 25دمياط 29 25الزقازيق 33 23المنصورة 32 23الإسماعيلية 34 23السويس 33 24العريش 31 24رفح 30 24رأس سدر 34 25نخل 35 19نويبع 36 28طابا 34 27كاترين 31 17الطور 34 26شرم الشيخ 36 29الغردقة 36 28مرسى علم 35 28الفيوم 33 24بنى سويف 34 25المنيا 35 25أسيوط 34 25سوهاج 39 24قنا 39 25الأقصر 40 27أسوان 41 28إدفو 41 28أبوسمبل 41 29الوادى الجديد 40 28شلاتين 38 27بورماد 37 28حلايب 34 27راس حدربه 36 28أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:العظمى الصغرىمكة المكرمة 39 27المدينة 41 25الرياض 39 24المنامة 37 31أبوظبى 39 27الدوحة 41 29الكويت 39 25دمشق 32 13بيروت 29 24عمان 30 16القدس 27 17غزة 30 21بغداد 40 24مسقط 36 29صنعاء 25 09الخرطوم 38 28طرابلس 32 28تونس 33 22الجزائر 28 15الرباط 23 15أنقرة 23 09إسطنبول 24 15إسلام آباد 34 19نيودلهى 37 22جاكرتا 33 23بكين 22 10كوالالمبور 32 24طوكيو 26 17أثينا 27 18روما 24 18باريس 16 08مدريد 16 08برلين 18 14لندن 14 10مونتريال 12 06موسكو 19 10نيويورك 18 11واشنطن 19 08نواكشوط 38 26أديس أبابا 21 11