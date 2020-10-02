الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، حار على جنوب سيناء ورياح نشطة على بعض المناطق، فيما يكون حارًّا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
الإسكندرية 29 24
وادي النطرون 32 23
طنطا 32 23
شبين الكوم 32 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 21
السلوم 30 24
سيوة 34 23
بورسعيد 30 25
دمياط 29 25
الزقازيق 33 23
المنصورة 32 23
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 34 25
نخل 35 19
نويبع 36 28
طابا 34 27
كاترين 31 17
الطور 34 26
شرم الشيخ 36 29
الغردقة 36 28
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 24
بنى سويف 34 25
المنيا 35 25
أسيوط 34 25
سوهاج 39 24
قنا 39 25
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
إدفو 41 28
أبوسمبل 41 29
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 38 27
بورماد 37 28
حلايب 34 27
راس حدربه 36 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 27
المدينة 41 25
الرياض 39 24
المنامة 37 31
أبوظبى 39 27
الدوحة 41 29
الكويت 39 25
دمشق 32 13
بيروت 29 24
عمان 30 16
القدس 27 17
غزة 30 21
بغداد 40 24
مسقط 36 29
صنعاء 25 09
الخرطوم 38 28
طرابلس 32 28
تونس 33 22
الجزائر 28 15
الرباط 23 15
أنقرة 23 09
إسطنبول 24 15
إسلام آباد 34 19
نيودلهى 37 22
جاكرتا 33 23
بكين 22 10
كوالالمبور 32 24
طوكيو 26 17
أثينا 27 18
روما 24 18
باريس 16 08
مدريد 16 08
برلين 18 14
لندن 14 10
مونتريال 12 06
موسكو 19 10
نيويورك 18 11
واشنطن 19 08
نواكشوط 38 26
أديس أبابا 21 11
كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
الإسكندرية 29 24
وادي النطرون 32 23
طنطا 32 23
شبين الكوم 32 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 21
السلوم 30 24
سيوة 34 23
بورسعيد 30 25
دمياط 29 25
الزقازيق 33 23
المنصورة 32 23
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 34 25
نخل 35 19
نويبع 36 28
طابا 34 27
كاترين 31 17
الطور 34 26
شرم الشيخ 36 29
الغردقة 36 28
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 24
بنى سويف 34 25
المنيا 35 25
أسيوط 34 25
سوهاج 39 24
قنا 39 25
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
إدفو 41 28
أبوسمبل 41 29
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 38 27
بورماد 37 28
حلايب 34 27
راس حدربه 36 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 27
المدينة 41 25
الرياض 39 24
المنامة 37 31
أبوظبى 39 27
الدوحة 41 29
الكويت 39 25
دمشق 32 13
بيروت 29 24
عمان 30 16
القدس 27 17
غزة 30 21
بغداد 40 24
مسقط 36 29
صنعاء 25 09
الخرطوم 38 28
طرابلس 32 28
تونس 33 22
الجزائر 28 15
الرباط 23 15
أنقرة 23 09
إسطنبول 24 15
إسلام آباد 34 19
نيودلهى 37 22
جاكرتا 33 23
بكين 22 10
كوالالمبور 32 24
طوكيو 26 17
أثينا 27 18
روما 24 18
باريس 16 08
مدريد 16 08
برلين 18 14
لندن 14 10
مونتريال 12 06
موسكو 19 10
نيويورك 18 11
واشنطن 19 08
نواكشوط 38 26
أديس أبابا 21 11