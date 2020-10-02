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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 16 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:14 ص
انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 16 شخصا بينهم 5 أطفال، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نزلة بني سويف بـ8 كيلو، اتجاه المنيا.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي.

وانتقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين، وهم: فاطمة بكري السيد، 38 عاما، مقيمة محافظة الأقصر، ربة منزل، مصابة كدمات وسحجات بالجسم وجرح قطعي بالظهر، ويوسف خالد جمال، 9 سنوات، طالب ومقيم محافظة الأقصر، مصاب سحجات بالجسم، وجمال لطفي محمود، 43 عاما، مقيم محافظة الأقصر، سائق، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأحمد مرعي أحمد، 34 عاما، مقيم محافظة الأقصر، عامل، مصاب بجروح وسحجات بالظهر، وحجاج حمزه جاد الرب، 32 عاما، مقيم بمحافظة الأقصر، عامل، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، وأحمد عبدالفتاح جاد الرب، 28 عاما مقيم محافظة الأقصر، عامل، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وسارة برعي عبدالعزيز، 28 عاما مقيم بمحافظة الأقصر، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: محمد سعيد صلاح، 9 سنوات، مقيم محافظة الأقصر، مصاب بجروح وكدمات، وفاطمة سعيد صلاح، 30 يومًا، رضيعة، مصابة بجروح وكدمات، ورقية سعيد صلاح، 7 سنوات، مصابة بجروح وكدمات، ومريم سعيد صلاح 3 سنوات، مصابة بجروح وكدمات، وأحمد خليل فهمي، 35 سنة، مقيم بمحافظة الأقصر، ومصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، وأشرف عارف عبدالله، 27 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، مصاب بجروح وكدمات، وناصر خليل فهمي، 30 سنة، مقيم بمحافظة الأقصر، مصاب بجروح وكدمات، وجمال إبراهيم علي، 65 سنة، مقيم بمحافظة الأقصر، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وبسيوني عيد عبده، 40 سنة، مقيم بمحافظة الأقصر، مصاب بجروح وكدمات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

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