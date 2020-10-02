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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المفتى ووزير الأوقاف يرافقان محافظ الغربية لأداء صلاة الجمعة بـ«السيد البدوى»

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:33 ص
المفتى ووزير الأوقاف
المفتى ووزير الأوقاف
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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يؤدى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقهما الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وذلك في إطار مشاركتهما احتفالات المحافظة بعيدها القومي للمحافظة.

جدير بالذكر أن محافظة الغربية، تحتفل بعيدها القومي في السابع من شهر أكتوبر من كل عام، بمناسبة ذكرى انتصار شعب محافظة الغربية على فلول الحملة الفرنسية، مُطلع القرن قبل الماضي وتختلف اوجه الاحتفال داخل المحافظة ويتزامن دائمًا مع الإحتفال بمولد السيد البدوي والذي تم إلغاؤه هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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