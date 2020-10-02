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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء أستراليون يعتذرون عن وضع رعاية المسنين أثناء الجائحة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:07 ص
كورونا في استراليا
كورونا في استراليا
وكالات
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اعتذر وزراء أستراليون، اليوم الجمعة، عن وضع رعاية المسنين في البلاد خلال جائحة فيروس كورونا، بعد أن انتقد تقرير الأوضاع في المنشآت ووصفها بأنها "مؤسفة".

يشار إلى أن أكثر من 660 حالة وفاة من بين 890 حالة وفاة التي تسبب بها كوفيد19- في أستراليا كانوا لأشخاص يعيشون في مرافق رعاية المسنين.

وذكر تقرير للجنة الملكية صدر يوم الخميس إن إجراءات الحكومة لإعداد القطاع للتعامل مع الجائحة كانت "غير كافية".

واعتذر وزير الداخلية بيتر داتون اليوم الجمعة وقال إن الميزانية الاتحادية للأسبوع المقبل ستعكس التغييرات المطلوبة في القطاع.

وقال داتون لبرنامج "توداي شو": "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وسترون ذلك"، مضيفًا أن "الأمر لا يتعلق فقط بالمال، بل بالتغيير الثقافي".

وأمام الحكومة الأسترالية مهلة حتى أول ديسمبر المقبل للرد على التوصيات الست العاجلة الواردة في التقرير لإصلاح ظروف دور رعاية المسنين.

وقال وزير المالية ماتياس كورمان للصحفيين في كانبرا إن الحكومة "خصصت على الفور 40 مليون دولار أخرى فيما يتعلق بالإجراءات المختلفة".

وأضاف اليوم الجمعة: "بالطبع أنا آسف. أعني أن هذا لم يكن الوضع المثالي".

في نفس اليوم سجلت ولاية فيكتوريا، بؤرة فيروس كورونا في البلاد، سبع إصابات جديدة وحالتي وفاة.

ولم تسجل ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظًا بالسكان أي حالات جديدة لانتقال العدوى محليا لليوم السابع على التوالي.

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