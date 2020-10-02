رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمازون: 19 ألف عامل أصيبوا بفيروس كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:46 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أصدرت شركة "أمازون"، الخميس، تقريرًا يكشف حجم تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف موظفيها والعاملين لديها.

وقالت الشركة إن 19 ألف عامل، أو ما يمثل 1.44 في المئة من إجمالي القوة العاملة لديها، قد أصيبوا بكوفيد-19 خلال العام الجاري.

وأحصت "أمازون" خلال الفترة الواقعة بين الأول من مارس ولغاية 19 سبتمبر، 19816 حالة إصابة بكورونا، بين العاملين البالغ عددهم 1.37 مليون في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، ممن فيهم أولئك الذين يعملون في سلسلة متاجر "Whole Foods Market" التابعة للشركة.

ويأتي إفصاح "أمازون" عن تعداد الإصابات بفيروس كورونا بين موظفيها عقب ضغط مارسته مجموعات عمالية وسياسيين، للكشف عن حجم تفشي الوباء في الشركة، بعد أنباء عن عدم قيام المؤسسة بما يكفي لحماية عامليها من الوباء، وخصوصا من يعملون في المستودعات التابعة لها.

ودعت "أمازون" في بيان الشركات الأميركية للإفصاح عن حجم تفشي الوباء بين العاملين لديها، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تساهم في محاصرة المرض والتعامل معه على نحو أفضل، هذا إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات الوقائية بين المؤسسات.

وأشارت الشركة إلى أن معدل الإصابة بكورونا بين موظفيها كان أقل بنسبة 42 في المئة مما كان متوقعا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

موضوعات متعلقة

تأكيدا لـ«الدستور».. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-10-2020

محاولات لإبعاد حيتان عن بحيرة «المناورات العسكرية» باسكتلندا

بعد 7 سنوات من النزاع القضائى.. فنانة تثبت نسبها وتحصل على لقب «أميرة بلجيكا»

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للفنون الشعبية بالإسكندرية

الحاج علي: تخفيضات كبيرة على إصدارات هيئة الكتاب بمعرض الإسكندرية

إقبال كبير على العرض المسرحي "أفراح القبة" في موسمه الجديد

أصغر روائي في مصر يهدي وزيرة الثقافة روايته الجديدة