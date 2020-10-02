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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات كورونا في الأرجنتين إلى أكثر من 20 ألفا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
كورونا في الأرجنتين
كورونا في الأرجنتين
وكالات
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قفز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى أكثر من 20 ألفا بعد إضافة عدد كبير من الوفيات التي لم يتم تسجيلها من قبل إلى العدد الإجمالي، مما يوضح كيف تحولت البلاد من نموذج يحتذى به في المنطقة إلى واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم.

وأعلنت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، والتي أبطأت انتشار الفيروس بإجراءات عزل عام صارمة في مارس، تسجيل 14001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 765002 ليكون من بين أعلى 10 في العالم.

وأعلنت وزارة الصحة عن إضافة 3352 حالة وفاة معظمها نتيجة تراكم الوفيات في مقاطعة بوينس أيرس ليرتفع الإجمالي إلى 20288 حالة لتأتي الأرجنتين بعد روسيا مباشرة.

واستمر المتوسط المتغير لحالات الإصابة والوفيات اليومية في الأرجنتين في الارتفاع لمدة سبعة أيام حتى مع تباطؤ انتشار الفيروس في دول أخرى في المنطقة في الأسابيع الأخيرة حيث تتطلع الحكومات إلى إعادة فتح اقتصاداتها المنهارة.

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