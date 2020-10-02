سفير الصين فى أمريكا يدعو إلى وضع العلاقات بين البلدين على المسار الصحيح

قال سفير الصين لدى واشنطن يوم الخميس إن علاقات الصين مع الولايات المتحدة تواجه "صعوبات شديدة" وينبغي أن يعجل البلدان بوضع هذه العلاقات على المسار الصحيح.وقال السفير تسوي تيانكاي في مراسم عبر الفيديو بمناسبة العيد الوطني للصين إن بكين مستعدة لتطوير العلاقات مع واشنطن "بحسن نية وإخلاص".وأضاف "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تشهد صعوبات شديدة نادرًا ما شهدناها على مدى 41 عامًا من العلاقات الدبلوماسية".وقال إن هناك من يحاول إذكاء‭‭‭ ‬‬‬الفصل الاقتصادي بين البلدين و"التحريض على مواجهة أيدلوجية وحرب باردة جديدة".وتابع "هذا يقوض بشكل خطير المصالح الأساسية للشعبين الصيني والأمريكي... نعتقد أن علاقة صينية أمريكية سليمة ومستقرة ستكون في مصلحة البلدين".تأتي تصريحات السفير الصيني في وقت تراجعت فيه العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ عقود قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.وتدور خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم حول قضايا تتراوح من التنافس التجاري والتكنولوجي والأمني إلى حقوق الإنسان وفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين.