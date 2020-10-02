تباين مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

تباينت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 50ر34 نقطة، أو ما يعادل 15ر0%، ليصل إلى 62ر23219 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 53ر0 نقطة، أو ما يعادل 03ر0%، ليصل إلى 96ر1624 نقطة.