الصين: 10 إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أول أكتوبر، انخفاضا من 11 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 10 قبل يوم إلى 33، ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85424 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.