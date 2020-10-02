ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى المكسيك إلى 748315

أظهرت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 748315 والوفيات إلى 78078 يوم الخميس.وأعلنت السلطات تسجيل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة يوم الخميس، لكن من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب قلة الاختبارات التي تجرى للكشف عن الفيروس.